خريطة الأمطار المتوقع سقوطها بجميع مناطق المملكة حتى يوم الخميس

تواصل- فريق التحرير:

صدرت عدة تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد، تحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على معظم مناطق المملكة.

وتوقع المركز هطول أمطار من اليوم الأحد حتى الخميس القادم على شمال شرق المنطقة الشرقية في حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا ، مع تيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية وفرصة لتساقط البرد في بعض المناطق .

وكشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، خريطة سقوط المطار المتوقعة على مناطق المملكة كالتالي:

مكة المكرمة:

يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء اليوم الأحد وتزداد من صباح يوم غداً الاثنين إلى يوم الأربعاء بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول.

وتشمل كل من (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).

المدينة المنورة:

يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار وتكون في معطمها “متوسطة” من يوم الإثنين إلى الخميس لتشمل (المهد، وادي الفرع، الحناكية).

الحدود الشمالية:

تشمل خريطة المطار في الحدود الشمالية (رفحاء).

حائل:

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

وتشمل الأمطار (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).

المنطقة الشرقية:

وتشمل (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا).

القصيم:

تشمل (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة).

الرياض:

وتشمل (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح).

بعد تعليق الدراسة.. تحذير ‎عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في مكة من اليوم وحتى الأربعاء

عسير:

تشمل الأمطار كذلك أجزاء من مناطق عسير وهي (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك).

جازان:

وتشمل (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر).

الباحة:

تشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه).

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