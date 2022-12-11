«شؤون الأسرة» يوضح أهمية التغذية الصباحية للطفل وأهم مكوناتها
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحا أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.
وقال المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.
وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:
– تسهم في الحفاظ على التركيز
– تعزز النمو
– تزيد من الإنتاجية والتعلم
طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام
- صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل
- إزالة ما يشتت انتباه الطفل
- عدم تقديم الحلوى كمكافأة
على ماذا يشتمل الفطور الصحي
○ خبز “نشويات”
○ حليب مشتقات الألبان
○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومادتن
○ بيض وبروتين
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لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا.#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/I4hbtjehVC
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) December 11, 2022