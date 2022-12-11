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«شؤون الأسرة» يوضح أهمية التغذية الصباحية للطفل وأهم مكوناتها
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«شؤون الأسرة» يوضح أهمية التغذية الصباحية للطفل وأهم مكوناتها

«شؤون الأسرة» يوضح أهمية التغذية الصباحية للطفل وأهم مكوناتها

«شؤون الأسرة» يوضح أهمية التغذية الصباحية للطفل وأهم مكوناتها
٠٩:٤٦:٤٠ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحا أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وقال المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:

– تسهم في الحفاظ على التركيز

– تعزز النمو

– تزيد من الإنتاجية والتعلم

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

  • صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل
  • إزالة ما يشتت انتباه الطفل
  • عدم تقديم الحلوى كمكافأة

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”

○ حليب مشتقات الألبان

○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومادتن

○ بيض وبروتين

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الكلمات الدلالية:
التغذية الصباحية الطفل تغذية الطفل شؤون الأسرة وجبة الطفل

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