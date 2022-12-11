بسبب عطل في الفرامل.. يستمر في قيادة السيارة 500 كم حتى نفاد الوقود

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اضطر قائد سيارة إلى القيادة لمسافة تصل إلى ما يقرب من 500 كلم أحد الطرق السريعة بالصين، بعد تعطل الفرامل ونظام تثبيت السرعة، مما أجبره على القيادة حتى نفد الوقود.

سرعة السيارة تتجاوز 100 كيلومتر

وقال “لو”، إنه كان يقود سيارة هافال H6 كروس أوفر صينية الصنع بمدينة زوتشو بمقاطعة هونان، حيث حدد السرعة بما يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر في الساعة، ولم يتمكن من إيقافها.

فعندما أراد إبطاء سيارة الدفع الرباعي، لم تستجب نظام التحكم في السرعة، واكتشف في الوقت نفسه، أن الفرامل لا تعمل أيضًا، ولم يكن قادرًا على إيقافها، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ونتيجة العطل، أُجبر على الاستمرار بالسير بنفس السرعة لمئات الكيلومترات، حتى نفد الوقود في سيارته، وفقَا لصحيفة “ديلي ميل”.

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وقال موقع (AutoHome) الصيني، إن الحادث وقع في 2 ديسمبر. وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات المراقبة ومقاطع فيديو من سيارات أخرى السيارة وهي تسير على الطريق السريع في زوتشو.

وبينما كان يقود سيارته، اتصل لو بالسلطات المحلية لتنبيهها إلى وضعه. ووفرت الشرطة حراسة للتأكد من أن سيارة السائق لم تصطدم بأي مركبات أخرى على الطريق السريع.

وحتى بعد أن تحدث المهندسون بالشركة المصنعة للسيارة إلى السائق عبر الهاتف، لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإيقافها، قبل أن ينفد الوقود وتتوقف في النهاية، حيث استغرقت ما يقرب من خمس ساعات لتتوقف (إذا كانت تسير بسرعة 62 كم / ساعة).

ولا يزال سبب ما حدث غامضًا، مع استمرار إجراء التحقيقات من قبل الشركة المصنعة.

يذكر أنه تم تقديم الجيل الأول من هافال H6 في عام 2011، ومنذ أكتوبر 2015، أصبحت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الخمسة أبواب الأكثر مبيعًا في الصين.

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حوادث سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن تعطل سيارة في الصين بسبب وضع التحكم في السرعة. في عام 2019، أُجبر قائد سيارة على السير على طريق سريع لمسافة تزيد عن 80 كم دون أن يتمكن من التحكم في سيارته.

واتصل بالشرطة بعد أن أدرك أنه غير قادر على إيقاف سيارته الجديدة من مرسيدس-بنز، والتي كانت تسير بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة في وسط الصين، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ولحسن الحظ، لم يتعرض قائد السيارة وهو متسابق هاو لأي حادث بعد أن تمكن موظفون من الشركة المصنعة من إيقاف تشغيل مثبت السرعة الخاص به عن بعد، حسبما ذكرت التقارير.