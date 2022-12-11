الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:١٤:٥١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي 

وظيفة مدير مشروع أول
الوصف الوظيفي 
مسؤول عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروع طويل الأجل. يجب على صاحب المنصب التركيز على مهام المشروع اليومية ومتابعتها بالإضافة إلى توفير حالتهم. سيعمل كبير مديري المشروع بكثافة مع EPM لضمان اتباع جميع العمليات والمصنوعات اليدوية وتوثيقها بالطريقة الصحيحة وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
وظيفة مطور أعمال
الوصف الوظيفي
للمساعدة في بناء مركز في السوق من خلال تحديد موقع وتطوير وتعريف ومفاوضة ، من أجل إقامة علاقات تجارية وزيادة حصة شركة Elm في السوق ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة عبر الرابط التالي:
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