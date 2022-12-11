النيابة العامة توضح عقوبة تحرير الشيكات المالية بصورة تمنع صرفها

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، أن الشيكات تحظى بحماية جزائية متينة، تسهم في تحقيق وظيفتها كآداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وتحل محل النقد.

عقوبات بالسجن والغرامة

وأفادت النيابة العامة، عبر الحساب الرسمي على تويتر، بأن كل من أقدم بسوء نية، بأن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمع صرفه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وفق نظام الأوراق التجارية.

وتعد هذه الأفعال، وفق بيان النيابة العامة، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اقرأ أيضا:

عاجل.. النيابة العامة: السجن 20 عامًا وغرامة 500 ألف ريال لـ5 متهمين بغسل أموال

مصطلحات وردت في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أوضحت النيابة العامة، في وقت سابق، بعض مصطلحات وردت في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الاتجار بالأشخاص :

استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

الجريمة عبر الحدود الوطنية :

يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية: