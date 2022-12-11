الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
9 إدارات تعليم و3 جامعات تعلق الدراسة.. والعاصمة المقدسة تتأهب لأمطار غزيرة
«السوق المالية» تنشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
قناة ألمانية: برلين تلتف على العقوبات الغربية وتشتري الغاز الروسي سرًا
بهوية معيارية موحدة.. وزير العدل يدشن المحكمة التجارية بالرياض
استخدمت قديما.. «شجرة المواص» بديل مذهل للصابون (فيديو)
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الباحة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قناة ألمانية: برلين تلتف على العقوبات الغربية وتشتري الغاز الروسي سرًا

قناة ألمانية: برلين تلتف على العقوبات الغربية وتشتري الغاز الروسي سرًا

قناة ألمانية: برلين تلتف على العقوبات الغربية وتشتري الغاز الروسي سرًا
٠٧:٥١:٥٥ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت قناة ألمانية، أن برلين تلتف على العقوبات الغربية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية، وتشتري الغاز الروسي سرا.

وأوضحت قناة ZDF الألمانية أن ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال من روسيا سرا عبر دول وسيطة، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأضافت القناة، نقلا عن نائب رئيس جامعة كيل للدراسات الاقتصادية، ستيفان كوتس، بأن الغاز الروسي مستمر في التدفق إلى المستهلك الألماني، من خلال بلجيكا.

وأوضح كوتس، أن ألمانيا تشتري من روسيا قرابة الـ 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، ما يعادل 5 – 6 % من إجمالي احتياجاتها.

وتابع “أن 13% من واردات الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، يتم شراؤها من روسيا، وأن بلجيكا، وفرنسا، وهولندا تعد من أكثر الدول استهلاكا للغاز الروسي”.

اقرأ أيضا:

سعر النفط وأمريكا والصين وروسيا.. تصريحات هامة لوزير الخارجية

روسيا تلجأ لصواريخ إيران.. مجددا

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الغاز الروسي برلين روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
«هيئة مكة» تتحرك لضبط خياط آسيوي ظهر في فيديو يأخذ مقاسات فتاة

«هيئة مكة» تتحرك لضبط خياط آسيوي ظهر في فيديو يأخذ مقاسات فتاة

٠٧:٥٦ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
57 هزة أرضية غرب أملج.. و”مركز الزلازل”: طبيعية ولا داعي للقلق

57 هزة أرضية غرب أملج.. و”مركز الزلازل”: طبيعية ولا داعي للقلق

١٢:٥١ م، الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥
وزير المالية: مشروع القيمة المضافة أمام قادة دول المجلس خلال أيام

وزير المالية: مشروع القيمة المضافة أمام قادة دول المجلس خلال أيام

٠٦:٤٢ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
إصابة 10 في حادث على طريق الرياض – خميس مشيط (صورة)

إصابة 10 في حادث على طريق الرياض – خميس مشيط (صورة)

١١:٠٨ م، الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *