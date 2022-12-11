قناة ألمانية: برلين تلتف على العقوبات الغربية وتشتري الغاز الروسي سرًا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت قناة ألمانية، أن برلين تلتف على العقوبات الغربية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية، وتشتري الغاز الروسي سرا.

وأوضحت قناة ZDF الألمانية أن ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال من روسيا سرا عبر دول وسيطة، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأضافت القناة، نقلا عن نائب رئيس جامعة كيل للدراسات الاقتصادية، ستيفان كوتس، بأن الغاز الروسي مستمر في التدفق إلى المستهلك الألماني، من خلال بلجيكا.

وأوضح كوتس، أن ألمانيا تشتري من روسيا قرابة الـ 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، ما يعادل 5 – 6 % من إجمالي احتياجاتها.

وتابع “أن 13% من واردات الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، يتم شراؤها من روسيا، وأن بلجيكا، وفرنسا، وهولندا تعد من أكثر الدول استهلاكا للغاز الروسي”.

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