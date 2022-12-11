9 إدارات تعليم و3 جامعات تعلق الدراسة.. والعاصمة المقدسة تتأهب لأمطار غزيرة

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أصدرت 9 إدارات تعليم و3 جامعات قرارات مساء اليوم الأحد، بتعليق الدراسة حضوريًا غدًا الإثنين، بعد ورود تقارير من المركز الوطني للأرصاد تحذر من أمطار وسيول على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت إدارات التعليم أن تعليق الدراسة حضوريًا يشمل جميع منسوبيها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون ” عن بُعد” عبر منصة مدرستي.

ونرصد لكم إدارات التعليم والجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الإثنين- حتى كتابة هذه السطور- والتي جاءت كالتالي:

– مكة المكرمة

– جدة

– الطائف

– الليث

– الجموم

-بحرة

-الكامل

– رابغ

– خليص

-مدارس مكتب التعليم بتربة

– جامعة أم القرى وكافة فروعها

-جامعة جدة وكافة فروعها.

-جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الرئيسي وفرع رابغ.

ودفعت تنبيهات الأرصاد جميع الجهات من الدفاع المدني وامن الطرق والهلال الأحمر، إلى رفع حالة التأهب والجاهزية للتعامل مع مستجدات الأوضاع وما ستسفر عنه الأمطار الغزيرة.

جريان سيول متوقعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للحالة الجوية على مكة المكرمة، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف “الأرصاد” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة من مساء يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء بمشيئة الله.

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

وتساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة لأمطار غزيرة وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

«المسند» يُحذر من البرد

وحذر خبير الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، من شدة البرد خلال موسم المربعانية حيث تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب وتتعامد على مدار الجدي وفي 22 ديسمبر، وعادة تتوغل الكتل الباردة الشمالية والتي تؤثر على أجواء المملكة بالبرد الشديد والصقيع والجفاف.

خبير طقس يبشر بأمطار متوسطة لغزيرة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة من مساء اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة لشبه غزيرة على مناطق مكة تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول في مكة وهذه المناطق

موجة برد متوسطة القوة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح تبدأ غدًا وتستمر معظم أيام الأسبوع،وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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