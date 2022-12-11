الثانية والأخيرة في 2022.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مكة المكرمة فجرا

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم، أن سماء مكة المكرمة تشهد يوم الثلاثاء الموافق 13 من ديسمبر الجاري تعامد (تسامت) القمر على الكعبة المشرفة قبل أذان الفجر بساعة و 22 دقيقة في المسجد الحرام وهو التعامد الثاني والأخير لعام 2022.

تموضع دقيق للقمر وتحديد اتجاه القبلة

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زولها (التعامد) عند 04:07 صباحاً بتوقيت مكة (01:07 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على إرتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة (79%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 126 درجة ، ويبعد مسافة 405,335 كيلومتر وهي فرصة لتصوير القمر مع شروق الشمس مع السماء الزرقاء.

ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

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موقع القمر يشير إلى اتجاه مكة المكرمة شرح أبو زاهرة أن موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد والتي يشاهد فيها القمر يشير إلى اتجاه مكة المكرمة، علماً بأن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة ، لذلك لا يعتمد على التعامد في معرفة القبلة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة و عسفان، أما المدن البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.

وأضاف أنه بالنسبة القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي و الدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد، فإن اتجاه يشير إلى مكة وللحصول على نتائج دقيقه يستخدم المختصين بعض الأجهزة لاجراء القياسات الدقيقة.

يذكر أن تعامد القمر على الكعبة المشرفة يحدث في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة متناهية وان كانت هذه الظاهرة قليل الحدوث مقارنة مع دورات القمر حول الأرض في كل عام.