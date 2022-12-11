بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على الباحة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على الباحة، مساء اليوم الأحد.

ووثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة على منطقة الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

في حين تتهيأ الفرصة مساءً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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