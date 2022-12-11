ميزة قادمة.. تويتر يعمل على زيادة عدد أحرف التغريدات لـ 4000 حرف

تواصل – فريق التحرير:

تدرس شركة تويتر، زيادة عدد أحرف التغريدات لتصل إلى 4000 حرف، موضحة أنها ميزة جديدة تعمل عليها الشركة حاليا.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله : “أكد إيلون ماسك بأن تويتر يعمل على زيادة عدد أحرف التغريدات لـ 4000 حرف”، مضيفا “لم تُعرف بعد التفاصيل للزيادة في عدد الأحرف المسموح به”.

وتابع فيصل السيف: “لكن بناء على تغريدات ماسك، فإن هذه الميزة قادمة بالفعل”.

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