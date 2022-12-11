استخدمت قديما.. «شجرة المواص» بديل مذهل للصابون (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المهتمين بالنباتات والحياة البرية، شجرة كانت تستخدم قديما في البادية بديلا عن الصابون، وتعرف باسم شجرة المواص.

نبات بري استخدمه القدماء

وأجرى مصور الفيديو تجربة تعملية، إذ أمسك بحفنة من النبات، الذي يبدو كعشب جاف بلون أصفر مائل للبني، وأضاف إليه القليل من المياه بين يديه، فأفرز النبات ما يشبه الصابون الأبيض المتعارف عليه، واستخدمه في غسل يديه.

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بدائل برية أخرى للصابون

وعلق على مقطع الفيديو المتداول عبر “تويتر”، أحد المتخصصين في النباتات البرية، موضحا أن هناك عدة بدائل طبيعية من النباتات البرية لمادة “الصابون”، وقال: “من الأشجار التي تحمل مادة القلي (مادة الصابون)، العنضوان (الشنان)، والحُرض(العجرم)، القضة، والقضقاض، والرمث، والله أعلم”.

وتعد البدائل الطبيعية أو البرية للصابون أكثر أمانا، لأنها لا تحتوى على أية مواد كيميائية، أو مصنعة مخبريا، مما يجعلها بديلا آمنا ضد أعراض الحساسية، أو جفاف الجلد.