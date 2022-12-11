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تعميم مُلزِم من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في المملكة
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تعميم مُلزِم من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في المملكة

تعميم مُلزِم من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في المملكة

تعميم مُلزِم من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في المملكة
٠٦:٣٢:٠٩ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي (ساما)، تعميمًا ألزم فيه كافة البنوك العاملة في المملكة بضرورة التعرف على هوية العميل الفرد والتحقق منها باستخدام بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

وشمل التعميم البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية والبنوك الرقمية، وشركات التمويل والمدفوعات العامة.

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وشدد “ساما” في تعميمه إلى المؤسسات المالية – حسب عكاظ- على إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من المستخدم عبر تطبيق “نفاذ” عبر السمات الحيوية، عند بدء أو إنشاء العلاقة عن بعد، على أن يكون مستوى التحقق مرتفعا فأعلى، وذلك قبل نهاية شهر يناير العام القادم 2023.

 

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الكلمات الدلالية:
اقتصاد البنك المركزي البنوك في المملكة تعميم ملزم

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