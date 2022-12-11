الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق جدة
تعميم مُلزِم من البنك المركزي لجميع البنوك العاملة في المملكة
لمختلف المؤهلات.. وظائف في هيئة حكومية
لإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز .. المملكة والكويت توقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة
بعد 34 عاما.. أمريكا تعلن اعتقال صانع قنبلة «لوكيربي»
شاهد.. لحظة تشييع جثمان الشيخ أحمد الحواش

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق جدة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق جدة

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق جدة
٠٦:٤١:٢٨ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق محافظة جدة، مساء اليوم الأحد.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شرق جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بمدارس (جدة، رابغ، خليص) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت “تعليم جدة”، أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، يوم غد الإثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام الدراسي سيكون عن بعد ليوم غد الإثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

وتساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضا:

«تعليم جدة» تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا حرصًا على سلامة الجميع

بعد تعليق الدراسة.. تحذير ‎عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في مكة من اليوم وحتى الأربعاء

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار شرق جدة تعليق الدراسة جدة

مواد ذات صلة

المزيد
مدير «مرور الرياض» يدشن الدوريات السرية الجديدة

مدير «مرور الرياض» يدشن الدوريات السرية الجديدة

٠٨:٢١ ص، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
مواطن يصدم بوفاة شقيقته وزوجها وأبنائهما في حادث مرّ عليه بالطريق ولم ينتبه

مواطن يصدم بوفاة شقيقته وزوجها وأبنائهما في حادث مرّ عليه بالطريق ولم ينتبه

٠٨:٢٠ ص، الأثنين، ٠٢ مايو ٢٠١٦
كيف تُحسّن أداء هاتفك الأندرويد؟

كيف تُحسّن أداء هاتفك الأندرويد؟

٠٨:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. الجبير رداً على سؤال من سيقوم بعمل عسكري لإسقاط الأسد: «بتشوف»

بالفيديو.. الجبير رداً على سؤال من سيقوم بعمل عسكري لإسقاط الأسد: «بتشوف»

١١:٢٦ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *