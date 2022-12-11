شاهد.. حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق جدة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة على أحياء شرق محافظة جدة، مساء اليوم الأحد.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شرق جدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين، بمدارس (جدة، رابغ، خليص) بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت “تعليم جدة”، أن الدوام سيكون عبر “منصة مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، يوم غد الإثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام الدراسي سيكون عن بعد ليوم غد الإثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

وتساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

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