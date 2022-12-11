لإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز .. المملكة والكويت توقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة

تواصل- واس:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط في دولة الكويت الدكتور بدر حامد الملا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

وتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في دولة الكويت اليوم, بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس خالد بن عبدالله البريك، حيث قام بتوقيعها عن الجانب السعودي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس علي بن صالح العجمي، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج المهندس خالد نايف العتيبي.

ويعد توقيع المذكرة، إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022م، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

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ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة ودولة الكويت، في دوله الكويت، في 27 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.