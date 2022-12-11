لمختلف المؤهلات.. وظائف في هيئة حكومية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم؛ للعمل في الرياض.

لكنها أكدت أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضًا:

مستشفيات القوات المسلحة تُعلن عن عشرات الوظائف في مدن مختلفة

المسمى الوظيفي:

– رئيس وحدة التمثيل القضائي

-المتطلبات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في القانون أو في تخصصات ذات علاقة.

-خبرة 8 سنوات من الخبرة العملية في مجال الوظيفة

-المعرفة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم و المرافعات الشرعية و الإجراءات الجزائية.

اقرأ أيضًا:

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

-المهام والمسؤوليات:

-اقتراح تطوير ومتابعة تنفيذ خطط ومنهجية التمثيل القضائي والادعاء العام، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة وبالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية، لتحقيق الاتساق والانسجام في تطبيق الأنشطة والممارسات المرتبطة بها.

-دراسة القضايا بناءً على الوثائق والمستندات المقدمة، والحصول على أي معلومات أو مستندات أو نتائج دراسات وبحوث إضافية أخرى من الوحدات التنظيمية المعنية لتحديد مدى كفاية الأدلة لتحريك الدعاوى وصحيفة الادعاء.

-المتابعة والإعداد لجلسات المرافعة وتنفيذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

-الإشراف على إعداد لوائح الادعاء في القضايا لجلسات الادعاء والتقاضي والملفات الداعمة المتضمنة الأدلة والإثباتات؛ للشروع في التقاضي وإيداعها للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

-الإشراف على دراسة القرارات والدعاوى السابقة لتلخيص الدروس المستفادة والمشاركة في تطوير وتحديث قاعدة المعلومات القانونية المركزية والمحافظة على سريتها وسلامتها.

-تحليل الجوانب القانونية الرئيسية لتقديم الدعم والمشورة إلى فرق التحقيق، ودراسات السوق، والاندماج والاستحواذ.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).