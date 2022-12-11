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وزير الصحة: مستشفى «صحة» الافتراضي يخدم 152 منشأة صحية بالمملكة
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وزير الصحة: مستشفى «صحة» الافتراضي يخدم 152 منشأة صحية بالمملكة

وزير الصحة: مستشفى «صحة» الافتراضي يخدم 152 منشأة صحية بالمملكة

وزير الصحة: مستشفى «صحة» الافتراضي يخدم 152 منشأة صحية بالمملكة
٠٦:٠٩:٤١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن مستشفى صحة الأفتراضي يخدم 152 منشأة صحية حول المملكة.

جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن ملتقى الميزانية 2023، بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في الرياض، بعنوان “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”.

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أعلى شبكة ترتبط بالطب الاتصالي في العالم

وقال وزير الصحة إن مستشفى “صحة” الأفتراضي يربتبط مع 152 منشأة صحية، محققًا خلال الأشهر العشر الأولى أعلى شبكة ترتبط بالطب الاتصالي في العالم، مما أدى إلى خدمات متعددة لها أثر على القيمة الصحية والإنسان بشكل عام.

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ملتقى الميزانية 2023

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واليوم الثاني: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة”.

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