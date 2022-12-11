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بعد 34 عاما.. أمريكا تعلن اعتقال صانع قنبلة «لوكيربي»

بعد 34 عاما.. أمريكا تعلن اعتقال صانع قنبلة «لوكيربي»

بعد 34 عاما.. أمريكا تعلن اعتقال صانع قنبلة «لوكيربي»
٠٦:١٣:١٨ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، عائلات ضحايا الطائرة “بان أميركان” رقم 103، التي انفجرت فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، أنها اعتقلت المتهم بصنع القنبلة المستخدمة في التفجير.

اختطف من ليبيا

وتعرض أبو عقيلة مسعود، المتهم بصناعة قنبلة هجوم لوكربي، للاختطاف في ليبيا الشهر الماضي، وكان مصيره مجهولا، إلا أن  هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” نقلت، اليوم الأحد، عن سلطات اسكتلندية، أنه مجتحز في أمريكا.

اتهامات أمريكية

ووجهت اتهمامات لمسعود، قبل عامين، بضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة، التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي”، التي راح ضحيتها 270 شخصاً، من بينهم 190 أمريكيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك.

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ملف قضية لوكيربي

ويعد مسعود هو أحد مسؤولي جهاز المخابرات الليبية في عهد النظام السابق؛ فيما وجه معارضون لحكومة الدبيبة اتهمامات لها بالوقوف وراء اختطاف مسعود وتسليمه لواشنطن لمحاكمته على أراضيها، في إطار صفقة سياسية للبقاء في السلطة.

بينما أكدت  الحكومة أن ملف قضية “لوكربي” أغلق بالكامل سياسياً وقانونياً بموجب اتفاق بين ليبيا وواشنطن ومرسوم سابق صدر عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في  2008.

 

 

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