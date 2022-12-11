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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر
٠٥:١١:١٩ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
أمير قطر الملك سلمان خادم الحرمين رسالة خطية

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