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إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا
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إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا

إدارة تعليم مكة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا
٠٥:١٤:١٥ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، يوم غد الإثنين.

وأوضحت “التعليم” في بيان لها، أن الدوام  الدراسي سيكون عن بعد ليوم غد الإثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأماكن.

وتساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة لأمطار غزيرة وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

«المسند» يُحذر من البرد

وحذر خبير الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، من شدة البرد خلال موسم المربعانية حيث تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب وتتعامد على مدار الجدي وفي 22 ديسمبر، وعادة تتوغل الكتل الباردة الشمالية والتي تؤثر على أجواء المملكة بالبرد الشديد والصقيع والجفاف.

خبير طقس يبشر بأمطار متوسطة لغزيرة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة من مساء اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة لشبه غزيرة على مناطق مكة تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

موجة برد متوسطة القوة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح تبدأ غدًا وتستمر معظم أيام الأسبوع،وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

الكلمات الدلالية:
الامطار التعليم تعليق الدراسة مكة المكرمة

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