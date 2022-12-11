عصر اليوم.. أمطار غزيرة وسيول في طريق قن جنوب المخواة بتهامة الباحة (فيديو)

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شهد طريق قن جنوب المخواة بتهامة الباحة، عصر اليوم، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وسط تقلبات الطقس وأجواء شتوية باردة.

أمطار غزيرة وجريان السيول والأودية

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم وأدت إلى جريان السيول والأودية بطرق قن جنوب المخواة بتهامة الباحة.

أمطار غزيرة بالحليفة شرق القنفذة في مكة المكرمة

وتساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت إلى جريان سيول السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت السر بالحليفة شرق القنفذة في منطقة مكة المكرمة لأمطار غزيرة وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

«المسند» يُحذر من البرد

فيما حذر خبير الطقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، من شدة البرد خلال موسم المربعانية حيث تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب وتتعامد على مدار الجدي وفي 22 ديسمبر، وعادة تتوغل الكتل الباردة الشمالية والتي تؤثر على أجواء المملكة بالبرد الشديد والصقيع والجفاف.

خبير طقس يبشر بأمطار متوسطة لغزيرة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة من مساء اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على مناطق مكة، تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

موجة برد متوسطة القوة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح، تبدأ غدًا وتستمر معظم أيام الأسبوع، وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل.

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