الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³
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وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³

وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³

وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³
٠٤:٥٤:٥٠ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي حجم التخزين خلف السدود في المملكة بلغ أكثر من 512 مليون م³.

حجم التخزين خلف السدود في المملكة

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن حجم التخزين خلف السدود في المملكة سجل الأرقام التالية:

1 – حجم السيول الواردة بلغ 5.660.493 م³.

2 – حجم المياه المنصرفة من البوابات بلغ 943.374 – .

3 – حجم استهلاك محطات التنقية 410.725 – .

4 – حجم المياه المنصرفة والمستهلكة بلغ 1.354.09

5 – إجمالي التغيير في حجم التخزين بلغ 4.306.394.

في الوقت نفسه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن القطاع الخاص بات قادرًا اليوم على توفير 65% من المياه المحلاة، أي حوالي 10 ملايين متر مكعب.

وأكد الوزير خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م، أنه عند وصول عام 2030 سيزداد الطلب إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن 90% منها ستكون مياه تحلية.

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أخبار السعودية المياه خلف السدود حجم التخزين ميزانية 2023م وزارة البيئة والمياه والزراعة

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