الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«اقتصادية وعملية جدًا».. «شيفروليه» تكشف عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
هل يمكن ابتكار حبوب للشباب الدائم؟.. العلماء يكتشفون سر الشيخوخة
وزارة البيئة والمياه: إجمالي حجم التخزين خلف السدود بلغ أكثر من 512 مليون م³
دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت
ملتقى الميزانية 2023.. الحقيل: رصد ميزانية خاصة للسيول.. والجلاجل: تدشين 88 منشأة صحية
«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«اقتصادية وعملية جدًا».. «شيفروليه» تكشف عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

«اقتصادية وعملية جدًا».. «شيفروليه» تكشف عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

«اقتصادية وعملية جدًا».. «شيفروليه» تكشف عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)
٠٥:٠٢:٥١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث صور عن سيارة شركة شيفروليه الجديدة والمسماة ” Aveo” وهذه السيارة ستكون موجهة للشباب كما أنها سيارة اقتصادية في المقام الأول.

وتختلف السيارة الجديدة عن النماذج السابقة من حيث التصميم، وستأتي بهيكل هاتشباك متوسط الحجم مجهّز بجنح هوائي على مؤخرته لزيادة الثبات على السرعات العالية.

السيارة ستعمل بمصابيح تعمل بالهالوجين وشاشة لمسية

كما ستعمل السيارة بمصابيح تعمل بالهالوجين ومصابيح LED، كما ستجهّز بعجلات بمقاس 15 إنشا.

وبالنسبة لواجهة القيادة فستكون  مجهزة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة تحديد المواقع وأنظمة المولتيمديا.

وستزود السيارة بـ 6 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، كما ستجهّز  بنظام ABS للمكابح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرا وخلفية.

 

اقرأ أيضًا:

أقل تكلفة وأكثر جاذبية.. «شيفروليه» تطرح السيارة الرياضية «تراكس» 2024 (صور)

«التجارة» تستدعي 1332 مركبة «Sierra GMC» وشيفروليه «Silverado/Tahoe» لخلل في حزام أمان المقعد الأمامي

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات سيارة سيارة جديدة سيارة شبابية شركة شيفروليه شيفروليه

مواد ذات صلة

المزيد
مالك الأحمد يُجدِّد هجومه على «MBC»: مارَسَت الخداع والتضليل

مالك الأحمد يُجدِّد هجومه على «MBC»: مارَسَت الخداع والتضليل

١٠:٤١ ص، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
مكة.. ضبط ثلاثة أفارقة ضربوا وسلبوا مقيماً في «رابغ»

مكة.. ضبط ثلاثة أفارقة ضربوا وسلبوا مقيماً في «رابغ»

٠٩:٥٨ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦
مليون “متقاعد” ينتظرون “التأمين الطبي” خلال أيام

مليون “متقاعد” ينتظرون “التأمين الطبي” خلال أيام

١٠:٠٦ ص، الأحد، ٠٨ يونيو ٢٠١٤
المدينة.. 4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارتهم على طريق الهجرة

المدينة.. 4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارتهم على طريق الهجرة

٠٧:٤٨ ص، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *