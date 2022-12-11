«اقتصادية وعملية جدًا».. «شيفروليه» تكشف عن أحدث سياراتها الشبابية (صور)

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كشفت أحدث صور عن سيارة شركة شيفروليه الجديدة والمسماة ” Aveo” وهذه السيارة ستكون موجهة للشباب كما أنها سيارة اقتصادية في المقام الأول.

وتختلف السيارة الجديدة عن النماذج السابقة من حيث التصميم، وستأتي بهيكل هاتشباك متوسط الحجم مجهّز بجنح هوائي على مؤخرته لزيادة الثبات على السرعات العالية.

السيارة ستعمل بمصابيح تعمل بالهالوجين وشاشة لمسية

كما ستعمل السيارة بمصابيح تعمل بالهالوجين ومصابيح LED، كما ستجهّز بعجلات بمقاس 15 إنشا.

وبالنسبة لواجهة القيادة فستكون مجهزة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة تحديد المواقع وأنظمة المولتيمديا.

وستزود السيارة بـ 6 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، كما ستجهّز بنظام ABS للمكابح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرا وخلفية.

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