هل يمكن ابتكار حبوب للشباب الدائم؟.. العلماء يكتشفون سر الشيخوخة

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يهتم كثير من الناس بمسألة العمر، فما من أحد يتمنى أن يموت صغيرًا، الكل يتمنى أن يعيش لسنوات طويلة، وهو يتمتع بصحة جيدة، لكن طول العمر أمر لا دخل للإنسان فيه، بعد أن توصل تحليل جيني كبير للأشخاص والفئران والأسماك إلى أن طول الحمض النووي الخاص بهم مرتبط ارتباطًا مباشرًا بعمرهم البيولوجي.

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الجينات الأقصر

وارتبطت الجينات الأقصر بأعمار أقصر، بينما ارتبطت الجينات الأطول بصحة أفضل وطول العمر، فيما يقول العلماء إنهم إذا تمكنوا من فهم هذه الآلية، فإن ذلك يمكن أن يمهد الطريق أمام ينبوع من أدوية الشباب التي يمكن أن تبطئ – أو حتى تعكس – الشيخوخة.

قال الدكتور توماس ستويجر، المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة نورث وسترن في إلينوي بالولايات المتحدة: “أجد أنه من الرائع جدًا أن مبدأ واحدًا ومختصرًا نسبيًا يبدو أنه يفسر تقريبًا جميع التغييرات في نشاط الجينات التي تحدث في الحيوانات كما هي”.

ويعتمد طول الجين على عدد النيوكليوتيدات الموجودة فيه. وتترجم كل سلسلة من النيوكليوتيدات إلى حمض أميني مكونًا بروتينًا. لذلك ينتج الجين الطويل جدًا بروتينًا كبيرًا، بينما ينتج الجين القصير بروتينًا صغيرًا. وتحتاج الخلية إلى عدد متوازن من البروتينات الصغيرة والكبيرة لتحقيق التوازن، وتحدث المشاكل عندما يخرج هذا التوازن عن السيطرة.

وفي الدراسة، نظر الباحثون في البيانات الجينية من العديد من مجموعات الدراسات الكبيرة، بما في ذلك مشروع التعبير الوراثي عن الأنسجة، وهو بنك الأنسجة الممول من المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، والذي يقوم بأرشفة عينات من متبرعين بشريين لأغراض البحث.

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تغيرات طفيفة في آلاف الجينات المختلفة

وقام فريق البحث أولاً بتحليل عينات الأنسجة من الفئران وسمك “كيلي فيش” من مختلف الأعمار، ولاحظوا تغيرات طفيفة في آلاف الجينات المختلفة عبر العينات في جميع الحيوانات، مما يعني أنه ليس مجرد مجموعة فرعية صغيرة من الجينات التي تساهم في الشيخوخة. بل تتميز الشيخوخة بالتغيرات على مستوى الأنظمة.

لكن هذا الرأي يختلف عن الأساليب البيولوجية السائدة التي تدرس تأثيرات الجينات المفردة. ومنذ ظهور علم الوراثة الحديث في أوائل القرن العشرين، توقع العديد من الباحثين أن يكونوا قادرين على تحويل العديد من الظواهر البيولوجية المعقدة إلى جينات مفردة.

وبينما تنجم بعض الأمراض، مثل الهيموفيليا، عن طفرات جينية واحدة، فإن النهج الضيق لدراسة الجينات المفردة لم يؤد بعد إلى تفسيرات للتغيرات العديدة التي تحدث في الأمراض التنكسية العصبية والشيخوخة.

وبعد الانتهاء من أبحاثهم على الحيوانات، حوّل الباحثون انتباههم إلى البشر. ودرسوا التغيرات في الجينات البشرية من سن 30 إلى 49، ومن 50 إلى 69 ثم 70 وما فوق، ورصدوا تغييرات قابلة للقياس في نشاط الجينات وفقًا لطول الجين بحلول الوقت الذي يصل فيه البشر إلى منتصف العمر.

اختلال التوازن في النشاط الجيني

قال الدكتور ستويجر: “يبدو أن هناك شيئًا ما يحدث بالفعل في وقت مبكر من الحياة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا مع تقدم العمر. يبدو أن خلايانا في سن مبكرة قادرة على مواجهة الاضطرابات التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن في النشاط الجيني. ثم، فجأة، لم تعد خلايانا قادرة على مواجهتها”.

وقال لويس أمارال من جامعة نورث وسترن، وهو أحد كبار مؤلفي الدراسة: “النتيجة بالنسبة للبشر قوية جدًا لأن لدينا عينات للبشر أكثر من الحيوانات الأخرى. كان الأمر مثيرًا للاهتمام أيضًا لأن جميع الفئران التي درسناها متطابقة وراثيًا، ومن نفس الجنس ونشأت في نفس الظروف المختبرية، لكن البشر جميعًا مختلفون. لقد ماتوا جميعًا لأسباب مختلفة وفي أعمار مختلفة. قمنا بتحليل عينات من الرجال والنساء بشكل منفصل ووجدنا نفس النمط”.

لكن الباحثن وجدوا أنه مع تقدم العمر داخل الخلايا يتحول نحو الجينات الأقصر، مما يخل بالتوازن. ويتم موازنة ذلك في الأشخاص الذين لديهم جينات طويلة جدًا، لأن لديهم بروتينات أطول في الخلايا.

قال الدكتور ستويجر: “التغييرات في نشاط الجينات صغيرة جدًا جدًا، وهذه التغييرات الصغيرة تشمل آلاف الجينات. لقد وجدنا أن هذا التغيير كان ثابتًا عبر الأنسجة المختلفة وفي الحيوانات المختلفة”.

ويأمل العلماء أن تحفز الدراسة – التي نُشرت في مجلة “نيتشر أجينج” – على تطوير علاجات لإبطاء أو عكس مسار الشيخوخة.

في الوقت الحالي، تستهدف الأدوية الأعراض بدلاً من أسباب التقدم في السن، والتي قال الخبراء بجامعة نورث وسترن إنها تشبه استخدام مسكنات الألم لتقليل الحمى.

قال الدكتور أمارال: “يمكن أن تحدث الحمى لأسباب عديدة كثيرة. يمكن أن تكون ناتجة عن عدوى تتطلب مضادات حيوية للشفاء، أو ناتجة عن التهاب الزائدة الدودية الذي يتطلب جراحة. هنا نفس الشيء. القضية هي عدم توازن النشاط الجيني. إذا كان بإمكانك المساعدة في تصحيح الخلل، فيمكنك معالجة العواقب النهائية”.