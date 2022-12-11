الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت
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دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت

دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت

دراسة حديثة تكشف مفاجأة: المراحيض تحتوي على خطر مميت
٠٤:٥١:٥٦ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ريدينغ ومركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا، عن وجود أكثر 250 من التجمعات الفطرية في مراحيض الحمامات.

وجمع فريق البحث بقياد عالم المعلومات الحيوية بجامعة ريدينغ، سون غويون، عينات من أحواض الصرف الصحي ودورات المياه في 20 مبنى في جميع أنحاء الحرم الجامعي الرئيس.

وقام الباحثون باستخدام مسحات قطنية معقمة لجمع عينات من المصارف وتسجيل تفاصيل عن صفات كل حوض بما في ذلك موقعه والغرض منه، وعلامة الجنس للحمامات، وما إذا كانت المياه المتدفقة في البالوعة ساخنة أو باردة.

استخراج الحمض النووي من العينات

كما استخرجوا الحمض النووي من العينات، واستخدموا تضخيم تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ومعالجة المعلومات الحيوية للمساعدة في تحديد الكائنات الميكروبية في الأحواض.

وأظهرت النتائج غابات متعفنة ذات تنوع فطري في المصارف، وبدا واضحًا أن الأماكن الرطبة مثل هذه ستدعم الحياة الميكروبية، وتأكد الباحثون أن المجتمعات الفطرية متنوعة، ومتشابهة بشكل لا يصدق مع بعضها البعض.

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الكلمات الدلالية:
أبحاث أحواض الصرف الصحي الفطريات المراحيض الميكروبات دورات المياه فيروسات

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