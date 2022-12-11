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«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن
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«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

«الصحة» تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن
٠٤:٤٢:٠١ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصحة خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن التي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة كبار السن في المملكة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مستشفى صحة الافتراضي.‎

وتقدم العيادة خدمة التقيم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب كبار السن لعموم كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر من خلال موعد افتراضي.

معايير الإحالة للعيادات الافتراضية لطب كبار السن

وتتضمن معايير الإحالة للعيادة أن يعاني كبير السن من (مرض باركنسون، هشاشة العظام، السقوط، اضطراب النوم، الخرف والزهايمر) وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم بالعمر.

يذكر أن الإحالة للعيادة الافتراضية متاحة لجميع كبار السن عبر برنامج إحالتي من جميع المستشفيات، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة.

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