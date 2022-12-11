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احذري طهي الأرز بهذه الطريقة.. تُصيب بالسرطان
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احذري طهي الأرز بهذه الطريقة.. تُصيب بالسرطان

احذري طهي الأرز بهذه الطريقة.. تُصيب بالسرطان

احذري طهي الأرز بهذه الطريقة.. تُصيب بالسرطان
٠٤:٣٦:٥٦ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من طريقة شائعة في طهي الأرز، قالت إنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كوينز بلفاست في إنجلترا، فإن المادة الكيميائية من السموم الصناعية والمبيدات الحشرية في التربة يمكن أن تجعل الأرز خطيرًا، وقد يؤدي إلى التسمم بالزرنيخ في كثير من الحالات.

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الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ

وأضافت أن الأرز يحتوي على مستوى عالٍ من الزرنيخ، وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى التسمم بهذه المادة الكيميائية والإصابة بالسرطان، وفق ما نقل موقع “timesofindia”.

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الإصابة بالسرطان 

وفي دراسة أخرى، بدأت في منتصف التسعينيات لتحديد عوامل الخطر المحتملة جراء التعرض لمستوى عالٍ من الزرنيخ، أصيب ما مجموعه 9 آلاف و400 شخص مشارك بالسرطان أثناء المتابعة، وكانت حالات سرطان الثدي وسرطان الرئة هي الأعلى.

وأوضحت الدراسة أن أفضل طريقة للتخلص من الزرنيخ من الأرز هي نقعه طوال الليل في الماء قبل الطهي، وبهذه العملية، تنخفض مستوى السموم بنسبة 80 في المئة.

الكلمات الدلالية:
الإصابة بالسرطان الزرنيخ السموم الصناعية المبيدات الحشرية طهي الأرز

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