المملكة تتأهل لنهائيات مسابقة «معركة العقول» العالمية للبرمجيات في مصر

تواصل – وكالات:

تأهل 11 فريقًا من جامعات مصر والسعودية والإمارات وسوريا و الأردن إلى نهائيات مسابقة عالمية للبرمجيات مقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر 2023 بمشاركة متنافسين من شتى أنحاء العالم.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) الأحد، إن ذلك جاء بعد تصدر هذه الفرق نتائج المسابقة العربية الإفريقية للبرمجيات في نسختها رقم 25 التي أقيمت في منتجع شرم الشيخ الأسبوع الماضي وشارك فيها نحو 145 فريقًا من طلاب جامعات يمثلون 22 دولة عربية وأفريقية.

وأضاف أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كذراع فني لجامعة الدول العربية في التعليم والبحوث والاستشارات تنظم المسابقة كمقر إقليمي للمعلوماتية في الوطن العربي وتنظم مسابقات الدول العربية كخدمة مجتمعية.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. 51 فريقًا من 32 جامعة يتنافسون في المسابقة السعودية للبرمجة

مسابقة معركة العقول

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المسابقة الشهيرة بـ”معركة العقول” في أول ديسمبر الجاري ولمدة ستة أيام، حصدت فيها مصر المرتبة الأولى متمثلة في فريق الأكاديمية العربية، واحتلت سوريا المرتبة الثانية، وفازت المملكة بالمرتبة الثالثة.

اقرأ أيضًا:

«وزارة الاتصالات» تتوّج 12 فريقًا في المسابقة الوطنية للبرمجة لطلبة الجامعات

تأهيل الشباب لسوق العمل

وقال المهندس محمد منجي، بالمركز الإقليمي للمعلوماتية وعضو اللجنة التنفيذية للمسابقة، إن الفرق المتأهلة إلى نهائيات المسابقة العالمية، المقرر إقامتها في شرم الشيخ، من جامعات في مصر وسوريا والأردن والسعودية والإمارات.

وأوضح منجي، أن المسابقة تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل في أكبر شركات التكنولوجيا والبرمجيات في العالم، منبهًا إلى أن “العديد من الطلاب الفائزين في المسابقة على مدار السنوات الماضية يعملون في شركات جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها”.

وأضاف أن الكثيرين انشأوا شركاتهم الخاصة مما يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي للمنافسة مع كبري دول العالم، ويسهم في توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتماشي مع خطط التنمية في كافة المجالات.

يشار إلي أن مسابقة الـ ICPC هي عبارة عن مسابقة برمجية تقوم على العمل الجماعي ضمن فريق وتدعى بالمسابقة البرمجية الدولية لطلاب الكليات، حيث يشارك في هذه المسابقة عشرات الآلاف من الطلاب والكليات من حوالي 2000 جامعة من أكثر من 80 بلدًا في كل أنحاء العالم، تقوم المسابقة على مبدأ المناطق regions، حيث يتم تنظيم مسابقة إقليمية ضمن كل منطقة يتأهل منها مجموعة من الفرق إلي النهائي العالمي.