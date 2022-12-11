وزير الاستثمار: الاقتصاد غير النفطي يسجل نموًا رائعًا بهذه النسبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموًا رائعًا بنسبة 6 في المئة.

وقال خلال ملتقى الميزانية 2023، إن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا هو الأعلى على مستوى العالم، وعلى مستوى دول العشرين، بلغ 10.3 خلال الثلاث الأرباع الأولى من العام الجاري.

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معدل نمو الاقتصاد غير النفطي

وأضاف: “الاقتصاد غير النفطي نما خلال الفترة الماضية بمعدل 6 في المئة، وهو نمو رائع”، مشيرًا إلى ثبات سعر الريال أمام الدولار، جراء استقرار السياسة النقدية، “ففيما كان العالم يشهد تقلبات، كانت سياسة المملكة تميل إلى الثبات، وهو ما ينعكس في الاستقرار المرغوب والمنشود سواء للمستثمر السعودي أو الأجنبي”.

وفيا يتعلق بمعدل الدين، أكد وزير الاستثمار، أن “معدل الدين يتعدي في العديد من اقتصادات العالم الناتج الإجمالي، لكن في المملكة انخفض، ووصل إلى 25 في المئة وهو رقم مثالي”.

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ملتقى الميزانية 2023

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسة حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واليوم الثاني: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة”.