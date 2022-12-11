ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 77 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا وسط مخاوف من ضعف الآفاق الاقتصادية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على الطلب على النفط، بحسب “رويترز”.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.82 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.74 دولار للبرميل.

النفط تعرض لأسوأ انخفاض أسبوعي

وتكبد النفط خسائر أسبوعية، الأسبوع الماضي، بنحو 10% ليعد أسوأ انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ أغسطس وإبريل على الترتيب.

وأول أمس، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.20 دولار للبرميل بارتفاع بمقدار خمسة سنتات، وسجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 42 سنتًا، إلى 71.88 دولار للبرميل، وتسببت أنباء عن إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إنرجي الكندية في الولايات المتحدة نتيجة تسرب إلى ارتفاع قصير الأمد أمس الخميس، لكن الأسعار تراجعت في النهاية إذ رأت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلاً.

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