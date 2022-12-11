البنك الأهلي: إضافة 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص تمثل ارتفاعًا بنسبة 16%

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كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمار الخضيري، أن من المكتسبات التي تحققت في العام الماضي 2022 كانت استثنائية، إذا قارناها مع نسب النمو بالمملكة مع دول مجموعة العشرين G20، مؤكداً أن تلك الأرقام تُعد استثنائية بالطبع ولم نرى لها مثيلاً منذ زمن طويل.

تحقيق معدلات نمو أكثر قبل 15 سنة

وأوضح الخضيري أنه تم تحقيق معدلات نمو أكثر قبل 15 سنة وكان الفرق الأساسي تلك الحقبة هو النمو الذي كان يعتمد تمامًا على الإنفاق الحكومي، بعكس الآن الذي يعتمد بشكل مباشر على نمو القطاع الخاص.

إضافة 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص

وأكد أنه في العام الجاري 2022، أضيفت 500 ألف وظيفة للقطاع الخاص تمثل ارتفاعًا بنسة 16%، و100 ألف عقد تمويل عقاري مدعوم، وتعد هذه العقود لها آثار إيجابية على المواطن والمنظومة الاقتصادية جميعًا، وما يُقارب 700 ألف امرأة دخلت سوق العمل، ونمو 10% في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام واحد.

نمو القطاع الصناعي بالمملكة

وأضاف أن الـ 4 عقود الماضية شهدت تفاعلاً إيجابيًا بين القطاع البنكي ومخططات الدولة وما تركز عليه، مستشهدًا بالشراكة التي نجحت بين صندوق التنمية الصناعي والبنوك ودورها في نمو القطاع الصناعي بالمملكة.

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بدء جلسات ملتقى ميزانية 2023 بالرياض

وبدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ «2023»، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية «كابسارك» في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية، وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش:

1 – «طاقة مستدامة».

2 – «أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي».

3 – «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني».

4 – «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي».

5 – «تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي».

6 – «دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية».

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