أمريكا ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الصين وكوريا الجنوبيّة واليابان.. ما الأمر؟

تواصل – وكالات:

بناءً على تعهدات الرئيس ‏الصيني، ونظيره الأمريكي، الشهر الماضي بإصلاح العلاقات المتوترة بين ‏البلدين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين.

الرحلة تبدأ اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء

وحسب بيان الوزارة، فمن المقرر أن ينضم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، إلى مدير مجلس الأمن القومي الأعلى للصين وتايوان، في رحلة تبدأ اليوم الأحد، وتنتهي الأربعاء الموافق 14 ديسمبر.

وأكدت أن إرسال وفد رفيع إلى الصين هو الأوّل منذ الوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن، والمُتمثّل ببثّ الدفء في العلاقات بين بلديهما، حسب «سبوتنيك».

الوفد سيتوجه إلى الصين وكوريا الجنوبيّة واليابان

وأضافت أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى الصين وكوريا الجنوبيّة واليابان، لمواصلة إدارة المنافسة في شكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

طائرات عسكرية صينية تخرق المجال الدفاعي للبلاد

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التايوانية، أن طائرات عسكرية صينية اخترقت المجال الدفاعي للبلاد في الساعات الـ 24 الماضية.

رصد تحرك 53 طائرة عسكرية و8 سفن

وأوضحت أنها رصدت قبل أيام تحرك 53 طائرة عسكرية و8 سفن تابعة للبحرية الصينية في مناطق حول جزيرة تايوان.

في الوقت نفسه، أكد مسؤول ياباني أن التهديد الصيني يتطلب إنفاقًا عسكريًا أكبر من قبل بين تايوان وبلاده.

مذكرة صينية شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان؛ معتبرًا الخطوة تقويض خطير لمصالح الصين الأمنية.

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