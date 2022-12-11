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بسعر أعلى لهذه الأجهزة.. «تويتر» تُطْلق غدًا دفع رسوم الاشتراك في العلامة الزرقاء
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بسعر أعلى لهذه الأجهزة.. «تويتر» تُطْلق غدًا دفع رسوم الاشتراك في العلامة الزرقاء

بسعر أعلى لهذه الأجهزة.. «تويتر» تُطْلق غدًا دفع رسوم الاشتراك في العلامة الزرقاء

بسعر أعلى لهذه الأجهزة.. «تويتر» تُطْلق غدًا دفع رسوم الاشتراك في العلامة الزرقاء
٠٣:٠٩:١٨ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

اعتبارًا من الغد، يُطلق موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، خدمة الاشتراك في “علامة التوثيق الزرقاء” وبسعر أعلى لمستخدمي أجهزة “أبل”.

وستبلغ قيمة الاشتراك الشهري 8 دولارات للشراء عبر شبكة الإنترنت، أو 11 دولارًا شهريًا عبر متجر تطبيقات “آي أو إس” الخاص بأجهزة “آبل”.

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رسوم علامة التوثيق الزرقاء

وقالت عملاق التواصل الاجتماعي في تغريدة السبت: “نعيد إطلاق علامة التوثيق الزرقاء يوم الاثنين -اشترك عبر شبكة الإنترنت مقابل 8 دولارات شهريًا أو على نظام ” آي أو إس” مقابل 11 دولارًا في الشهر للحصول على ميزات المشتركين فقط، بما في ذلك علامة التوثيق الزرقاء”.

ولم تشرح “تويتر” سبب فرض رسوم على مستخدمي “آبل” أعلى من غيرهم على شبكة الانترنت. لكن يقال إنها تبحث عن طرق لتعويض الرسوم المفروضة في متجر التطبيقات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة المحدثة والتي ستسمح للمشتركين بتعديل التغريدات وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل والحصول على علامة التوثيق الزرقاء بعد مراجعة الحساب.

وتم منح علامة التوثيق الزرقاء في الأصل للشركات والمشاهير والهيئات الحكومية والصحفيين الذين تم التحقق منهم بواسطة المنصة.

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استبدال العلامة الرسمية بعلامة توثيق ذهبية للشركات

وقالت “تويتر”، إنها ستبدأ في استبدال العلامة “الرسمية” بعلامة توثيق ذهبية للشركات، وفي وقت لاحق من الأسبوع علامة توثيق رمادية للحسابات الحكومية ومتعددة الأطراف.

ووفقًا لـ “تويتر”، سيتمكن المشتركون من تغيير أسمائهم أو اسم العرض أو صورة الملف الشخصي، ولكن حال القيام بذلك، فسوف يفقدون علامة التوثيق الزرقاء مؤقتًا حتى تتم مراجعة حساباتهم مرة أخرى

وأطلق إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر “علامة التوثيق الزرقاء لتويتر” الشهر الماضي، لكنه سحب الميزة بعد أن اجتاحت المنصة موجة من الحسابات الوهمية بعلامة الموثوقية.

وبعد امتلاكه لـ “تويتر” في عملية استحواذ بلغت قيمتها 44 مليار دولار في أكتوبر، أقال المدير التنفيذي لتويتر باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال، إلى جانب بعض المديرين التنفيذيين الرئيسيين الآخرين، كما استغنى عن نصف موظفي الشركة تقريبًا والعديد من المتعاقدين معها.

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كان لدى تويتر حوالي 7500 موظف.

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أجهزة آبل الشركات المشاهير الهيئات الحكومية علامة التوثيق الزرقاء علامة توثيق ذهبية موقع تويتر

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