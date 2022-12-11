وزير الصحة: تلقينا دعمًا لا محدود في 2022 وهدفنا «الإنسان أولاً» (فيديو)

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قال وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن رسالة القطاع الصحي هي “صحة الإنسان أولاً” في جميع مضامينها، مضيفًا: شهدنا ذلك في الجائحة وفي الميزانية والدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية 2023 المنعقد اليوم الأحد، أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات.

الملتقى يُعقد على مدار يومين

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واليوم الثاني: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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