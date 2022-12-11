الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الصحة: تلقينا دعمًا لا محدود في 2022 وهدفنا «الإنسان أولاً» (فيديو)
أمريكا ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الصين وكوريا الجنوبيّة واليابان.. ما الأمر؟
المملكة عضو ٌ في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية
رسميًا.. المنتخبات السبعة الداعمة للشذوذ تودع المونديال
«إنفاذ» يعرض 22 مزادًا لبيع وتصفية أصول من العقارات والمنقولات من الذهب والمعدات
وزير الإسكان: نستهدف توفير 300 ألف وحدة نصفها في الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الصحة: تلقينا دعمًا لا محدود في 2022 وهدفنا «الإنسان أولاً» (فيديو)

وزير الصحة: تلقينا دعمًا لا محدود في 2022 وهدفنا «الإنسان أولاً» (فيديو)

وزير الصحة: تلقينا دعمًا لا محدود في 2022 وهدفنا «الإنسان أولاً» (فيديو)
٠٣:٠٨:٤٣ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن رسالة القطاع الصحي هي “صحة الإنسان أولاً” في جميع مضامينها، مضيفًا: شهدنا ذلك في الجائحة وفي الميزانية والدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية 2023 المنعقد اليوم الأحد، أن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات.

الملتقى يُعقد على مدار يومين

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي.
واليوم الثاني: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: انتقلنا من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى الاستدامة المالية (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السعودية المملكة ملتقى الميزانية ميزانية 2023

مواد ذات صلة

المزيد
بعد أن كسر ذراعها.. متهم يعترف بركل امرأة محجبة في ألمانيا

بعد أن كسر ذراعها.. متهم يعترف بركل امرأة محجبة في ألمانيا

٠٤:٠٨ م، الأثنين، ٢٦ يونيو ٢٠١٧
اعتماد 100 مستشفى حكومي ضمن نظام التأمين الطبي

اعتماد 100 مستشفى حكومي ضمن نظام التأمين الطبي

٠٣:٢٥ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
خلال القمة.. المملكة تُطلق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

خلال القمة.. المملكة تُطلق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

٠٣:٠٠ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
أخبار الصباح.. توقعات باستمرار نشاط الرياح على مناطق بالمملكة.. وطالب ابتدائي يقتل إثيوبيًا بعد اعتدائه على أخيه في تهامة قحطان

أخبار الصباح.. توقعات باستمرار نشاط الرياح على مناطق بالمملكة.. وطالب ابتدائي يقتل إثيوبيًا بعد اعتدائه على أخيه في تهامة قحطان

٠٩:٤٥ ص، الأثنين، ١٣ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *