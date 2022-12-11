رسميًا.. المنتخبات السبعة الداعمة للشذوذ تودع المونديال

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بخسارة منتخب إنجلترا أمام فرنسا أمس في ربع نهائي مونديال 2022، أصبح سابع المنتخبات التي أعلنت دعمها للشواذ الذي يودع بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وإلى جاتب منتخب إنجلترا، ودعت المنتخبات الأخرى الداعمة للشواذ البطولة، وهي: ويلز وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا، والتي كانت قد أرسلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في سبتمبر لإبلاغها بشأن شارة ” One Love” لكنها لم تتلق ردًّا.

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التراجع عن ارتداء شارة دعم الشواذ

وتراجع منتخب إنجلترا والمنتخبات الأوروبية الأخرى عن ارتداء شارة دعم الشواذ في مونديال 2022 بسبب التهديد بمنح بطاقات صفراء للاعبين.

وكان قائدا منتخب إنجلترا ، هاري كين، وويلز، جاريث بيل، قد خططا لارتداء الشارة خلال المباريات.

وفي سبتمبر ، أُعلن أن قادة منتخبات 10 دول أوروبية هي إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد وسويسرا وهولندا سيرتدون شارة لدعم الشواذ في مباريات دوري الأمم وكأس العالم 2022 في قطر.

وبدأت هولندا الحملة قبل كأس أمم أوروبا 2020، لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تراجع عن خطته بعد قرار الفيفا فرض عقوبات.