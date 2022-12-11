الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مقيم و3 مخالفين لترصدهم كبار السن وسلب ما بحوزتهم في جدة
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القبض على مقيم و3 مخالفين لترصدهم كبار السن وسلب ما بحوزتهم في جدة

القبض على مقيم و3 مخالفين لترصدهم كبار السن وسلب ما بحوزتهم في جدة

القبض على مقيم و3 مخالفين لترصدهم كبار السن وسلب ما بحوزتهم في جدة
٠٢:١٠:٤٥ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترصدهم كبار السن وسلب ما بحوزتهم.

ضبط مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود

وأوضحت أنه قبضت على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لكبار السن وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم ونشل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحقائب شخصية.

إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

القبض على مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود

وقبل أسابيع، أعلنت شرطة محافظة جدة، القبض على مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن.

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