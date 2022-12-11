الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022
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المملكة تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022

المملكة تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022

المملكة تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022
٠٢:١٢:٤٨ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قفزت المملكة 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 30 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وكشفت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، الصين، الهند، الأرجنتين، البرازيل.

تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الثلاثة

وتحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الثلاثة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور “الاستثمار والتنمية” وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 37 إلى المرتبة الـ 32، ومحور “الجاذبية” الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 35 إلى المرتبة الـ 20، ومحور “الاستعداد” الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 42 إلى المرتبة الـ 41.

وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها:

1- الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3)

2- الخبرات الدولية للمديرين (8)

3- تدريب الخريجين (9)

4- تكلفة المعيشة (10)

5- مهارات العاملين الأجانب (10)

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الكلمات الدلالية:
المملكة المواهب ترتيب المملكة تقرير المواهب العالمي

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