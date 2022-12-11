المملكة تقفز 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022

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قفزت المملكة 8 مراتب في تقرير المواهب العالمي 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 30 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وكشفت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، الصين، الهند، الأرجنتين، البرازيل.

تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الثلاثة

وتحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الثلاثة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور “الاستثمار والتنمية” وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 37 إلى المرتبة الـ 32، ومحور “الجاذبية” الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 35 إلى المرتبة الـ 20، ومحور “الاستعداد” الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 42 إلى المرتبة الـ 41.

وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها:

1- الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3)

2- الخبرات الدولية للمديرين (8)

3- تدريب الخريجين (9)

4- تكلفة المعيشة (10)

5- مهارات العاملين الأجانب (10)

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