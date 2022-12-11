الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان: أطلقنا أكثر من 150 مشروع (فيديو)

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أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أنه تم إطلاق أكثر من 150 مشروع بالشراكة مع المطورين العقاريين.

تمكين القطاع الخاص وأخذ زمام المبادرة

وأوضح خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م، أن الشركة تعمل على تمكين القطاع الخاص وأخذ زمام المبادرة في تطوير المجتمعات العمرانية وتصميمها وفق قدراتهم الشرائية، وبأسعار مناسبة.

بدء جلسات ملتقى ميزانية 2023 بالرياض

وبدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ «2023»، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية «كابسارك» في الرياض.

30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

11 جلسات حوارية

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، «طاقة مستدامة«، «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، «دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية»، «أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي»، و«تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي».

واليوم الثاني: «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر«، «تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد»، و«تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية»، و«أثر الميزانية في تمكين المرأة».

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