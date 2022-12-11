الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد رفع علم المغرب على أسوار القدس.. والاحتلال يقمع المحتفلين
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان: أطلقنا أكثر من 150 مشروع (فيديو)
وزير الاقتصاد: لدينا فرص يجب أن تُنتهز ولا خيار آخر دون تمكين المواطن (فيديو)
وزير الحج والعمرة: إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا
إجمالي إصابات كورونا في العالم يتخطى 648.8 مليون شخص
واتساب يضيف خاصية تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية ثلاثية الأبعاد لنفسه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد رفع علم المغرب على أسوار القدس.. والاحتلال يقمع المحتفلين

شاهد رفع علم المغرب على أسوار القدس.. والاحتلال يقمع المحتفلين

شاهد رفع علم المغرب على أسوار القدس.. والاحتلال يقمع المحتفلين
٠٢:٠٨:٤٠ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

عمت أجواء من الفرحة مدينة القدس المحتلة، بعد أن خرج الفلسطينيون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال 1/صفر، والتأهل التاريخي لنصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

اقرأ أيضًا:

يجيد 3 لغات.. حارس المغرب يُصر على الحديث بـ«العربية» بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة البرتغال

احتفالات المقدسيين بفوز المغرب

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت احتفالات في باب العامود، وسط مدينة القدس، الأجواء الاحتفالية للشبان المقدسيين الذين أطلقوا الألعاب النارية، وهتفوا للمنتخب المغربي وسط أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة، رفعوا خلالها العلم المغربي على سور القدس في باب العامود، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقمع المحتفلين.

اقرأ أيضًا:

شاهد ماذا فعل سكان تبوك عندما سمعوا آذان المغرب أثناء مباراة المنتخب

كما شهدت عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، مسيرات سيارات واحتفالات بالتأهل.

لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين

وفي الدوحة، رفع لاعبو منتخب المغرب العلم الفلسطيني بعد فوزهم التاريخي على منتخب البرتغال.

ونشر لاعب منتخب المغرب عبد الحميد صبيري صورة له مرتديًا علم فلسطين احتفالاً بتأهل بلاده لنصف نهائي كأس العالم.

وعقب تأهّلهم لدور ربع النهائي من المونديال بعد فوزهم على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، احتفل لاعبو المنتخب المغربي رافعين العلم الفلسطيني في ملعب المدينة التعليمية.

فيما تجنب مشجعو كرة القدم العرب، في أول نهائيات لكأس العالم تُقام بمنطقة الشرق الأوسط، الصحفيين الصهاينة في قطر الذين يحاولون إجراء مقابلات معهم،

وباءت محاولات مراسلي الإذاعة العامة (كان) لإجراء مقابلات مع مشجعين عرب بالفشل، وقال مراسلو القناة 12 التلفزيونية الأبرز في الكيان الصهيوني لوكالة “رويترز”، إن من قابلوهم كانوا يبتعدون عنهم. وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت مشجعين سعوديين ومتسوقًا قطريًا وثلاثة مشجعين لبنانيين يبتعدون عن المراسلين الصهاينة.

وقال مراسل القناة 13 في تقرير على الهواء إن مشجعين فلسطينيين نظموا احتجاجا بالقرب منه، ملوحين بأعلامهم وقائلين “ارحل”.

الصورة

الكلمات الدلالية:
البرتغال الفلسطينيون القدس المحتلة المغرب باب العامود كأس العالم

مواد ذات صلة

المزيد
يعاني منها 70 مليون شخص في العالم.. نصائح للتخلص تدريجيًا من «التأتأة»

يعاني منها 70 مليون شخص في العالم.. نصائح للتخلص تدريجيًا من «التأتأة»

٠٩:٠٩ ص، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
“الكهرباء”: وصلنا إلى 99% من المناطق النائية بالمملكة.. وأحمالنا الأعلى بالعالم

“الكهرباء”: وصلنا إلى 99% من المناطق النائية بالمملكة.. وأحمالنا الأعلى بالعالم

٠٥:١٨ م، الثلاثاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٤
ألقاها «السديس» بحضور «آل الشيخ».. النص الكامل لـ«خطبة عرفة» (صور)

ألقاها «السديس» بحضور «آل الشيخ».. النص الكامل لـ«خطبة عرفة» (صور)

٠٢:٣٣ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠١٦
تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات عربي بـ”القريات”

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات عربي بـ”القريات”

١٠:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *