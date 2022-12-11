شاهد رفع علم المغرب على أسوار القدس.. والاحتلال يقمع المحتفلين

تواصل – فريق التحرير:

عمت أجواء من الفرحة مدينة القدس المحتلة، بعد أن خرج الفلسطينيون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال 1/صفر، والتأهل التاريخي لنصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

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احتفالات المقدسيين بفوز المغرب

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت احتفالات في باب العامود، وسط مدينة القدس، الأجواء الاحتفالية للشبان المقدسيين الذين أطلقوا الألعاب النارية، وهتفوا للمنتخب المغربي وسط أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة، رفعوا خلالها العلم المغربي على سور القدس في باب العامود، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقمع المحتفلين.

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كما شهدت عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، مسيرات سيارات واحتفالات بالتأهل.

لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين

وفي الدوحة، رفع لاعبو منتخب المغرب العلم الفلسطيني بعد فوزهم التاريخي على منتخب البرتغال.

ونشر لاعب منتخب المغرب عبد الحميد صبيري صورة له مرتديًا علم فلسطين احتفالاً بتأهل بلاده لنصف نهائي كأس العالم.

وعقب تأهّلهم لدور ربع النهائي من المونديال بعد فوزهم على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح، احتفل لاعبو المنتخب المغربي رافعين العلم الفلسطيني في ملعب المدينة التعليمية.

فيما تجنب مشجعو كرة القدم العرب، في أول نهائيات لكأس العالم تُقام بمنطقة الشرق الأوسط، الصحفيين الصهاينة في قطر الذين يحاولون إجراء مقابلات معهم،

وباءت محاولات مراسلي الإذاعة العامة (كان) لإجراء مقابلات مع مشجعين عرب بالفشل، وقال مراسلو القناة 12 التلفزيونية الأبرز في الكيان الصهيوني لوكالة “رويترز”، إن من قابلوهم كانوا يبتعدون عنهم. وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت مشجعين سعوديين ومتسوقًا قطريًا وثلاثة مشجعين لبنانيين يبتعدون عن المراسلين الصهاينة.

وقال مراسل القناة 13 في تقرير على الهواء إن مشجعين فلسطينيين نظموا احتجاجا بالقرب منه، ملوحين بأعلامهم وقائلين “ارحل”.