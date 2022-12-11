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وزير الحج والعمرة: إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا
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وزير الحج والعمرة: إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا

وزير الحج والعمرة: إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا

وزير الحج والعمرة: إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا
٠١:٥٠:٣٧ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إلغاء الإجراءات الصحية والقيود العمرية للمعتمرين القادمين من تركيا.

إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس كورونا

وأوضح – حسب «عكاظ» – أنه في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، فقد تم إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس كورونا لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا.

المملكة حكومةً وشعبًا ترحب بكافة المعتمرين

وأضاف الربيعة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزير الربيعة ورئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش، أن المعتمرين الأتراك مستثنين من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر، مؤكدًا ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بكافة المعتمرين بدون حد لأعداد القادمين.

إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات

وبين أن ذلك يأتي مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم، وذلك في إطار الدعم والاهتمام المستمرين اللذين تقدمهما حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل قدومهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر.

التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان

وأشار إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، عن طريق:

1 –  تقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

2 – النقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية، ومزودي الخدمات من القطاع الخاص من خلال التحول الرقمي.

3 –  وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من جميع أنحاء العالم من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.

تطور الخدمات الإلكترونية

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصّة «نسك» لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرهما من الخدمات، فوريًا من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الدينية والتاريخية للزوار، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات.

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آخر أخبار السعودية إلغاء الإجراءات الصحية تركيا توفيق الربيعة فيروس كورونا وزير الحج والعمرة

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