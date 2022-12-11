وزير الاقتصاد: لدينا فرص يجب أن تُنتهز ولا خيار آخر دون تمكين المواطن (فيديو)

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قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن عمر السكان حاليًا صغير نسبيًا و 60% من السكان تحت عمر 30 عامًا و 41% تحت عمر 25 سنة.

وأضاف خلال كلمته في ملتقى ميزانية 2023: هذه فرصة يجب أن تُنتهز لخلق عناصر إنتاجية في المستقبل، ولا يوجد خيار آخر دون تمكين المواطن وخلف الفرص أمامه.

رؤية 2030 مبنية على إستراتيجيات ومستهدفات منذ 7 سنوات

وأوضح أن رؤية 2030 مبنية على إستراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات، والميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ هذه الرؤية خاصة هذه الميزانية.

المالية العامة مستقلة نوعًا ما

وأضاف أن المالية العامة مستقلة نوعًا ما خاصة مع هذه المرحلة التي تمهد فيها استخدام القواعد المالية، فمع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الإنفاق ونجعله مستقرًا، وهذا أحد جوانب الاستقلال وتنويع مصادر النمو.

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ (2023)، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”، “طاقة مستدامة”، “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”، “دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”، “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، و”تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واليوم الثاني: “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”، “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”، و”تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”، و”أثر الميزانية في تمكين المرأة.”

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