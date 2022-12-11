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بسبب ما أحضرته.. اعتقال طفلة أثناء تواجدها في المدرسة

بسبب ما أحضرته.. اعتقال طفلة أثناء تواجدها في المدرسة

بسبب ما أحضرته.. اعتقال طفلة أثناء تواجدها في المدرسة
٠١:٢٢:١٦ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، طفلة لا يتجاوز عمرها الـ12 عامًا، وذلك بعد أن أحضرت “مسدسًا محشوًا” إلى مدرستها.

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مسدس محشو بالطلقات

وذكرت محطة “فوكس 35” التلفزيونية، أن الطفلة أحضرت معها “مسدسًا محشوًا”، أي به طلقات، إلى مدرسة “جرينوود ليكس” الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدسًا من طراز “جلوك 48”.

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حيازة سلاح ناري

وتم اعتقال الطفلة بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عمر أقل من 18 عامًا.

وقالت المدرسة في بيان، إنها “تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث”.

وأضافت: “نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها”.

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اعتقال الشرطة طفلة مسدس ولاية فلوريدا الأمريكية

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