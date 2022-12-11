إجمالي إصابات كورونا في العالم يتخطى 648.8 مليون شخص

تواصل – وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 648.8 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 648 مليونا و802 ألف و979 حالة.

إجمالي الوفيات

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و652 ألفًا و314 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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