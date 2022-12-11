واتساب يضيف خاصية تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية ثلاثية الأبعاد لنفسه

تواصل – وكالات

أعلن تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك، إضافة خاصية جديدة ثلاثية الأبعاد تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية مجسمة لنفسه.

وأتاح التطبيق استخدام تلك الميزة الجديدة بدلاً من الرموز التعبيرية، بالطريقة نفسها التي توفرها تطبيقات آفاتار للرسم الكرتوني لمستخدمي هواتف سامسونج وآبل الذكية.

وقال مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: “يمكنكم الآن استخدام الصور التعبيرية الخاصة بكم كملصق أثناء المحادثة”، في حين يوفر واتساب سلسلة من الرموز التعبيرية الكلاسيكية مثل رمز البكاء والقلوب والعيون، والتي يمكن تعديلها حاليًا باستخدام صورة وجه المستخدم نفسه لكي تعبر عنه شخصيًا.

الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد

كانت تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام قد أطلقت في السابق خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الخاصية دورًا أكبر في خطط شركة ميتا لتوسيع نطاق منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها؛ لتشمل العالم الافتراضي.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرموز التعبيرية أكثر أهمية في الاستخدامات اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون إضفاء الطابع الشخصي على هذه الرموز مفيدًا في المواقف التي يحتاج فيها المستخدم لإظهار لغة الجسد أو تعبيرات الوجه الخاصة به، دون أن يحتاج إلى استخدام أو إرسال صورة شخصية له.

ويمكن لمستخدمي واتساب استخدام أنواع مختلفة أساسية من آفاتار لكي تحمل الطابع الفردي مع سمات عديدة بدءًا من تسريحة الشعر وحتى نمط اللبس، في حين وعد تسوكربيرج “بتقديم المزيد من الأشكال والأنماط في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي” التي تمتلكها ميتا بلاتفورمس.

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