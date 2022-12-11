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عاجل.. حساب المواطن يعلن إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد بالدفعة 61
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عاجل.. حساب المواطن يعلن إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد بالدفعة 61

عاجل.. حساب المواطن يعلن إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد بالدفعة 61

عاجل.. حساب المواطن يعلن إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد بالدفعة 61
١٢:٤٢:٣٧ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة 61، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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«حساب المواطن» يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

 

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