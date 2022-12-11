الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء
عاجل.. تكليف العبداللطيف رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع
على مدار يومين.. مؤتمر الشبكات الكهربائية الذكية يناقش الاستدامة والطاقة المتجددة والتوجهات المستقبلية
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً
«سعود الطبية»: 4 طرق للتعامل مع طفل مصاب بالغصة
عاجل.. وزير الطاقة: تخطينا الفترة الحرجة ولن نتردد في التصرف وفق برامجنا التنموية (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء
١٢:٣٧:١٨ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة 38 جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 46 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826191 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813619 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9484 حالة وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 36 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

اقرأ أيضًا:

الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
القتل تعزيراً لمهرب مخدرات أردني بتبوك

القتل تعزيراً لمهرب مخدرات أردني بتبوك

٠٢:٥٠ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠١٦
«المالية»: 342.4 مليار ريال إجمالي الدين العام

«المالية»: 342.4 مليار ريال إجمالي الدين العام

٠٧:٢١ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله لحملة الدبلوم

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله لحملة الدبلوم

٠١:٠٧ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
«جازان بدون مستشفي ولادة» يتصدّر تويتر.. ومغردون يناشدون بحل الأزمة

«جازان بدون مستشفي ولادة» يتصدّر تويتر.. ومغردون يناشدون بحل الأزمة

١١:٤٦ ص، الأربعاء، ١٩ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *