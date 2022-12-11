«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة 38 جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 46 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826191 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813619 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9484 حالة وفاة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 36 إصابة جديدة، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالة واحدة.

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