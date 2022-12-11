عاجل.. وزير الطاقة: تخطينا الفترة الحرجة ولن نتردد في التصرف وفق برامجنا التنموية (فيديو)

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قال صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن التطورات الأخيرة أثبتت صحة قرار أوبك بلس، ولن نتردد في التصرف وفق برامجنا التنموية.

انطلاق مشروع دولة الإمارات لاستكشاف القمر المستكشف

وأوضح في كلمة له خلال جلسات ملتقى ميزانية 2023م، أن المملكة تريد أخذ زمام المبادرة في توفير طاقة الهيدروجين وتصديره، مؤكدًا انطلاق مشروع دولة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد».

«أوبك بلس» نجحت في التعايش مع المتغيرات السياسية

وأضاف أن الجميع حريص على مشاركة كل أعضاء «أوبك بلس» في قرارات المجموعة، مشيرًا إلى أن «أوبك بلس» نجحت في التعايش مع العديد من المتغيرات السياسية.

التركيز على استقرار السوق في العام المقبل

وبين أنه لابد من تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في المجموعة، مؤكدً أن «أوبك بلس» ستركز أولاً وقبل أي شيء على استقرار السوق في العام المقبل.

أوبك بلس حريصة على الحد من تقلبات الأسواق

وأشار إلى أن مجموعة أوبك بلس حريصة على الحد من تقلبات الأسواق، وأنها تعمل وفق منظور اقتصادي بعيدًا عن الشأن السياسي، لافتًا إلى أن «أوبك بلس» نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا.

المجموعة لديها مستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة

وأكد أن «أوبك بلس» تجاوزت الكثير من الضغوط، وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول، وأنها لديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة.

بدء جل

سات ملتقى ميزانية 2023 بالرياض

وبدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2023م، الذي تنظمه وزارة المالية، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

وتنظم وزارة المالية يومي الأحد والاثنين 17 – 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11-12 ديسمبر 2022، ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444-1445هـ «2023»، وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية «كابسارك» في الرياض.

وسيستعرض نحو 30 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص أداء الحكومة للعام 2022، بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص، وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية.

وسيتضمن 11 جلسات حوارية، حيث يشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، «طاقة مستدامة«، «الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني»، «دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية»، «أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي»، و«تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي».

واليوم الثاني: «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر«، «تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد»، و«تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية»، و«أثر الميزانية في تمكين المرأة».

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