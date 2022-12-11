الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً
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ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً
١٢:١١:٥٩ م، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 11 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.49 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.37 ريال.

عيار 21 يسجل 190.31 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.31 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.12 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.87 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.75 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6764 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1522ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,494 ريال.

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