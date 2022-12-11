ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز لـ 190 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 11 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 217.49 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.37 ريال.

عيار 21 يسجل 190.31 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.31 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.12 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.87 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.75 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6764 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1522ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,494 ريال.

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