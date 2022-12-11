«سعود الطبية»: 4 طرق للتعامل مع طفل مصاب بالغصة

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نشرت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، إنفوجرافًا، كشفت من خلاله عن كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة.

4 طرق للتعامل مع طفل مصاب بالغصة

وقالت مدينة الملك سعود الطبية إن التدابير الأربعة هي:

1- يجب وضع إحدى اليدين تحت رأس الطفل، ثم يتم قلب الطفل على بطنه مع بقاء رأسه منخفضًا عن الجسم.

2- بعدها يتم الضغط باليد الأخرى 5 مرات على المنطقة بين الكتفين.

3- يجب قلب الطفل على ظهره مع بقاء اليد تحت رأسه، ثم الضغط 5 مرات على الصدر عن طريق استخدام 3-2 أصابع والضغط بعمق 2 سم.

4- يجب تكرار هذه العملية عدة مرات حتى يتم استخراج الجسم المسبب للاختناق.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الهلال الأحمر، من عادة شائعة بين معظم الناس يقومون بها عند إصابة شخص بانسداد مجرى الهواء “الغصة”.

وشددت “الهلال الأحمر”، من الضرب على ظهر الشخص الذي يعاني من انسداد مجرى الهواء أو إعطائه الماء عند محاولة إسعافه.

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