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«المسند» يُحذر من البرد: هذا ما يحدث عند تعامد الشمس على مدار الجدي
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«المسند» يُحذر من البرد: هذا ما يحدث عند تعامد الشمس على مدار الجدي

«المسند» يُحذر من البرد: هذا ما يحدث عند تعامد الشمس على مدار الجدي

«المسند» يُحذر من البرد: هذا ما يحدث عند تعامد الشمس على مدار الجدي
١١:٤٠:٢٤ ص، الأحد، ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، من شدة البرد خلال موسم المربعانية، حيث تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب.

سبب خطر البرد على الإنسان

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الشمس تنحدر خلال المربعانية حتى تتعامد على مدار الجدي 23.5 درجة جنوبًا، وذلك في 22 ديسمبر، وعادة تتوغل الكتل الباردة الشمالية والتي تؤثر على أجواء المملكة بالبرد الشديد والصقيع والجفاف، وأنه بسبب البرد الشديد وانخفاض الرطوبة يتعاظم خطر البرد على الإنسان.

خبير طقس يبشر بأمطار متوسطة لغزيرة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة من مساء اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة  على مناطق مكة، تشمل مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

موجة برد متوسطة القوة على هذه المناطق

وأضاف أنه من المتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح، تبدأ غدًا وتستمر معظم أيام الأسبوع، وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة وجازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية البرد الطقس المربعانية عبد الله المسند

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