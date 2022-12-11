الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا ويصيب العشرات في الخليل والضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، اعتقال 11 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين شمال الخليل بعد مداهمتها وتفتيشها لمنازل الفلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيين آخرين شمال مدينة رام الله وذلك خلال عملية اقتحام نفذتها في بلدة بيرزيت.

في السياق ذاته، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان بتدهور الحالة الصحية للأسير داخل معتقلات الاحتلال ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يرفض الاحتلال الإفراج عنه على الرغم من وضعه الصحي الحرج وحاجته للعلاج، مطالبةً بتدخل دولي عاجل للإفراج عنه وإنقاذ حياته.

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في الضفة الغربية

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل

وأغلق الاحتلال مدخل بيت أمر ببوابة حديدية في الخليل، ومنعت مرور جنازة مواطن، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المقبرة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيًا.

مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل

في الوقت نفسه، اعتدى عدد من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال بالضرب وغاز الفلفل على المواطنين قرب مستوطنة رمات يشاي المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت على مدخل القرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان ما أسفر عن وقوع إصابات.

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